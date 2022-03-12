Поп-король взял временную паузу: почему так неожиданно замолчал в соцсетях Филипп Киркоров

С 22 февраля в Instagram музыканта нет никаких записей.

Певец и поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров с 22 февраля не появляется в Instagram, который скоро перестанет работать на территории всей России.

При этом ранее он почти каждый день оставлял посты и вел очень активный образ жизни в соцсетях. Несколько дней назад в некоторых телеграм-каналах поползли слухи, что Киркоров покинул страну.

Между тем, эта информация оказалась неправдой. Поп-король в последнее время занят на съемках шоу «Маска», а также подготовкой к своим юбилейным концертам. Давать комментарии о спецоперации в Донбассе Киркоров не намерен, судя по всему, потому, что бы не сказал – все равно наживешь себе врагов.

Также стало известно, что отец Филиппа Киркоров Бедрос находится в больнице. Он заболел, поэтому поп-королю пока объективно не до соцсетей.

Напомним, что после начала спецоперации России в Донбассе некоторые российские звезды покинули страну. При этом они обещали в скором времени вернуться.

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