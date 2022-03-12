«Пакет мер поддержки экономики»: Певцов рассказал о законе, упрощающем импорт лекарств

По словам актера и депутата Госдумы, до 31 декабря 2022 года разрешено ввозить в Россию лекарства зарубежного производства в иностранных упаковках.

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов в своем телеграм-канале сообщил, что на заседании Госдумы принят новый «пакет мер поддержки экономики».

«В их числе важнейший закон, упрощающий импорт лекарств — до 31 декабря 2022 года разрешено ввозить в Россию лекарства зарубежного производства в иностранных упаковках. Это никак не повлияет на их качество, но убыстрит импорт и пополнение запасов лекарственными средствами». Дмитрий Певцов

По словам Певцова, каждая упаковка иностранного препарата получит специальную наклейку с данными на русском языке — инструкцией, показаниями к применению и другими данными.

Также он заметил, что иностранные производители не имеют права останавливать производство и ввоз препаратов в Россию без предварительного уведомления Минздрава России не менее, чем за полгода. В противном случае их ждут санкции.

Напомним, что против России были применены беспрецедентные санкции со стороны Запада. Причина – спецоперация в Донбассе.

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