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«Пакет мер поддержки экономики»: Певцов рассказал о законе, упрощающем импорт лекарств

По словам актера и депутата Госдумы, до 31 декабря 2022 года разрешено ввозить в Россию лекарства зарубежного производства в иностранных упаковках.

«Пакет мер поддержки экономики»: Певцов рассказал о законе, упрощающем импорт лекарств
Дмитрий Певцов. Фото: Globallookpress.com

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов в своем телеграм-канале сообщил, что на заседании Госдумы принят новый «пакет мер поддержки экономики».

Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов. Фото: Globallookpress.com

«В их числе важнейший закон, упрощающий импорт лекарств — до 31 декабря 2022 года разрешено ввозить в Россию лекарства зарубежного производства в иностранных упаковках. Это никак не повлияет на их качество, но убыстрит импорт и пополнение запасов лекарственными средствами».

Дмитрий Певцов

По словам Певцова, каждая упаковка иностранного препарата получит специальную наклейку с данными на русском языке — инструкцией, показаниями к применению и другими данными.

Также он заметил, что иностранные производители не имеют права останавливать производство и ввоз препаратов в Россию без предварительного уведомления Минздрава России не менее, чем за полгода. В противном случае их ждут санкции.

Напомним, что против России были применены беспрецедентные санкции со стороны Запада. Причина – спецоперация в Донбассе.

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ГосдумаДмитрий ПевцовДонбассЗападРоссия