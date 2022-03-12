Ксения Бородина призналась, в каких отношениях осталась с матерью Курбана Омарова

Несмотря на обиды и скандалы, ведущая «Дома-2» Ксения Бородина продолжает общаться с родительницей бывшего возлюбленного Курбана Омарова.

Бородина ответила на вопросы поклонников. Один из фолловеров поинтересовался, что думает Ксения о матери экс-избранника. Бородина с уверенностью рассказала об отношениях с близкой родственницей Курбана Омарова.

Телеведущая не прекращала поддержать связь со свекровью Шуанет Гаджиевой.

«Сегодня с ней как раз списывались, все ок!», — рассказала 39-летняя знаменитость в своем микроблоге.

Развод с Курбаном Омаровым не отразился на отношении телеведущей к родительнице бизнесмена. При этом Ксения старается избегать бывшего мужа. Она не препятствует общению дочери Теоны с ее отцом. Поскольку девочка тяжело пережила расставание родителей. Но сама Бородина не может простить личные обиды Омарову.

Напомним, ранее Ксения Бородина порадовала себя на день рождения. Телеведущая подарила себе очередную недвижимость. А вот большой праздник с 100 гостями знаменитость отложила, скромно отпраздновав 39-летие в кругу близких подруг.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.