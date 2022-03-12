Предупредила фанатов: пропавшая из соцсетей Наташа Королева неожиданно вышла на связь

Почти три недели назад Наташа Королева пропала из соцсетей. Преданные фанаты уже начали бить тревогу, продумывая разные варианты. Многие посчитали, что певица устроила детокс от соцсетей, который в последнее время стал очень популярен среди селебрити.
Накануне Королева все же вышла на связь. В своем микроблоге она опубликовала отрывок из песни «Желтые тюльпаны», а также указала ссылки на соцсети, в которых теперь ее можно найти.
Напомним, накануне стало известно, что Роскомнадзор заблокирует инстаграм 14 марта. После этой новости все звезды начали массово создавать каналы в телеграме и вспоминать пароли от страниц в ВКонтакте и даже некогда популярной соцсети «Одноклассники».
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