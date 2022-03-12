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Предупредила фанатов: пропавшая из соцсетей Наташа Королева неожиданно вышла на связь

Артистка перестала вести инстаграм почти три недели назад.

Предупредила фанатов: пропавшая из соцсетей Наташа Королева неожиданно вышла на связь
Наташа Королева. Фото: Global Look Press

Почти три недели назад Наташа Королева пропала из соцсетей. Преданные фанаты уже начали бить тревогу, продумывая разные варианты. Многие посчитали, что певица устроила детокс от соцсетей, который в последнее время стал очень популярен среди селебрити.

Страница Наташи Королевой
Страница Наташи Королевой. Фото: instagram.com/koroleva__star/

Накануне Королева все же вышла на связь. В своем микроблоге она опубликовала отрывок из песни «Желтые тюльпаны», а также указала ссылки на соцсети, в которых теперь ее можно найти.

Напомним, накануне стало известно, что Роскомнадзор заблокирует инстаграм 14 марта. После этой новости все звезды начали массово создавать каналы в телеграме и вспоминать пароли от страниц в ВКонтакте и даже некогда популярной соцсети «Одноклассники».

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