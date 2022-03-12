«Держать чувства в тайне»: Кейт Миддлтон никогда не забудет, как с ней обращалась Меган Маркл

С тех пор как Меган Маркл впервые появилась в королевском дворце, в истории британской королевской семьи началась новая глава. Экс-актриса сделала буквально невозможное – увезла принца Гарри за океан, отказалась исполнять королевские обязанности и поссорилась буквально со всеми представителями монархии.

Об отношениях Меган Маркл с Кейт Миддлтон сказано и написано было немало. Сначала якобы американка страдала от нападок будущей королевы. Но на деле все оказалось иначе. Кейт терпела все выходки герцогини Сассекской.

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«Их обязательно сфотографируют целующимися или обнимающимися. Но это бессмысленно, ведь вражда на этом не прекратится. Кейт должна держать свои чувства в тайне – это часть ее работы», — цитирует Express королевского эксперта Ингрид Сьюард.

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