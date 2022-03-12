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По примеру королевы: Кейт Миддлтон и принц Уильям пропустят важное мероприятие

Герцоги Кембриджские не будут присутствовать на церемонии вручения премии BAFTA.

По примеру королевы: Кейт Миддлтон и принц Уильям пропустят важное мероприятие
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

В Лондоне готовятся к проведению премии BAFTA – ежегодному конкурсу британской кино- и телеиндустрии. Церемония пройдет 14 марта. Президентом BAFTA является принц Уильям, который в этом году, как и в прошлом, пропустит мероприятие.

«Уильям и Кейт не будут присутствовать на церемонии вручения премии BAFTA. Скорее всего, они запишут видеообращение для участников», — сообщает Us Weekly.

Известно, что в прошлом году принц Уильям пропустил церемонию из-за смерти деда, принца Филиппа.

Добавим, ранее сообщалось, что Елизавета II пропустит службу в честь дня Содружества, который в Британии будут отмечать 14 марта. На мероприятии ее заменит принц Чарльз.

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