«Если ты спокоен, не растерян, когда теряют головы вокруг»: Галкин стихом Киплинга поприветствовал в телеграм

Телеведущий Максим Галкин в телеграм поприветствовал своих подписчиков. Он опубликовал строки из стихотворения писателя Редьярда Киплинга «Если» в переводе советского поэта Самуила Маршака.

В стихотворении, в частности, есть такие красивые строчки:

«О, если ты спокоен, не растерян, когда теряют головы вокруг. И если ты себе остался верен, когда в тебя не верит лучший друг. И если ждать умеешь без волненья, не станешь ложью отвечать на ложь. Не будешь злобен, став для всех мишенью, но и святым себя не назовешь».

Напомним, что Максим Галкин вместе со своей семьей покинул пределы России. При этом не так давно он выкладывал видео из гримерки, на кадрах которого заявил, что «к работе готов». Правда, непонятно в какой стране.

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