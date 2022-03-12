Нервы?: Ирина Шейк опубликовала новые кадры с показа Burberry и испугала резким похудением

36-летняя российская модель Ирина Шейк, которая появляется на мировых подиумах, дала нешуточный повод для паники у поклонников. Знаменитость опубликовала кадры своей исхудавшей внешности.

Ирина позировала в гримерке в белоснежной футболке Supreme и голубых джинсах прямого кроя. На ногах у Шейк были мокасины фисташкового цвета. Примечательно, что модель оголила живот, который показался поклонникам чересчур плоским. А джинсы с трудом держались на косточках брюнетки.

К слову, Ирина не раз подчеркивала, что никогда не сидела на жестких диетах. Поэтому фанаты заподозрили у модели проблемы со здоровьем.

Кто-то из поклонников уверен, что именно поэтому Шейк не присутствовала на показах Недели моды в Париже. А другие фолловеры Ирины считают, что похудение вызвано стрессом из-за мировых новостей.

Напомним, ранее модель Ирину Шейк заметили на прогулке у дома ее бывшего возлюбленного Брэдли Купера в Лос-Анджелесе. Знаменитостей заподозрили в возобновлении романтических отношений.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.