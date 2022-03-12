«Ваня очень тяжело переживает закрытие Instagram»: Подольская провела бессонную ночь около сына

Ребенка она родила в октябре 2020 года.

Певица Наталья Подольская в телеграм сообщила, что провела бессонную ночь около своего сына Ивана, который появился на свет в октябре 2020 года.

«Моя ранняя пташечка. Мы встали в 6.07. Ваня очень тяжело переживает закрытие Instagram. Он сегодня просыпался пять раз. Да, мой котеночек. Мой сладкий мальчик. Покажите, где колеса от автомобиля. Вот мой молодец. Умничка». Наталья Подольская

Напомним, что сына Ивана Наталья Подольская родила от музыканта Владимира Преснякова-младшего. У пары есть еще один общий ребенок – сын Артемий.

Добавим, что Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская сыграли свадьбу в 2010 году. Познакомились же они за пять лет до этого.

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