«Планета крутится, пельмени варятся»: Николаева порассуждала о ситуации с блокировкой инстаграма

Мыслями телезвезда поделилась на своей странице в соцсети.

Накануне стало известно, что Роскомнадзор заблокирует доступ к инстаграму с 14 марта. С связи с этим все российские звезды массово создают каналы в телеграме и вспоминают давно забытые пароли к страницам во ВКонтакте.

Пока инстаграм еще работает, телеведущая Елена Николаева решила порассуждать о запретах последних дней на своей странице.

«Планета крутится, пельмени варятся, как говорится. Жаль, конечно, что мы не с попкорном в первом ряду, а на экране этого очень странного сериала. Когда «уходил» фейсбук, я не расстроилась. И он вернулся через пару дней. Вопрос: когда вернется инста?» — написала Николаева.

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