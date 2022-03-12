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«Планета крутится, пельмени варятся»: Николаева порассуждала о ситуации с блокировкой инстаграма

Мыслями телезвезда поделилась на своей странице в соцсети.

«Планета крутится, пельмени варятся»: Николаева порассуждала о ситуации с блокировкой инстаграма
Елена Николаева. Фото: instagram.com/elenanika/

Накануне стало известно, что Роскомнадзор заблокирует доступ к инстаграму с 14 марта. С связи с этим все российские звезды массово создают каналы в телеграме и вспоминают давно забытые пароли к страницам во ВКонтакте.

Елена Николаева
Елена Николаева. Скриншот: instagram.com/elenanika/

Пока инстаграм еще работает, телеведущая Елена Николаева решила порассуждать о запретах последних дней на своей странице.

«Планета крутится, пельмени варятся, как говорится. Жаль, конечно, что мы не с попкорном в первом ряду, а на экране этого очень странного сериала. Когда «уходил» фейсбук, я не расстроилась. И он вернулся через пару дней. Вопрос: когда вернется инста?» — написала Николаева.

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