«Очень модный в этом году»: Бородина показала, в каком стильном костюме будет щеголять этой весной

Звездная любительница трендов обожает шопинг, и ничто ее не остановит в этом.

Ксения Бородина никогда не отказывает себе любимой в покупках. На день рождения она себе сделала роскошный подарок в виде московской квартиры за десятки миллионов рублей. А теперь обновляет гардероб на раннюю и пока еще не такую теплую весну.

В Instagram Бородина успела похвастаться новеньким костюмом из теплого трикотажа, состоящим их худи с капюшоном и брюк трендового фасона джогеры. Щеголяя перед камерой, модница не могла ему нарадоваться.

«Невероятный цвет, офигенный и очень модный в этом году!», — похвасталась телеведущая. – «Костюмчик очень теплый, на весну сейчас самое оно, вот так вот под жилетку, потому что ну уже все, хочется чуть-чуть раздеваться, хочется себя показывать, хочется что-то очень удобное и классно».

К слову, у Бородиной это уже не первый костюм. Ранее она наряжалась в подобный, только другого цвета. И таких у нее – целая коллекция.

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