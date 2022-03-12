«Во что будем одеваться?»: Васильев задумался о создании новой фэшн-основы

Пока съемки «Модного приговора» приостановлены, Александр Васильев решил вернуться в Париж. Как оказалось, в столице Франции он живет с 1982 года. А накануне историк моды задался важным, по его мнению, вопросом.

«Сейчас, когда большинство зарубежных брендов закрыли свои магазины, у многих остается вопрос: во что мы будем одеваться? Как выглядеть стильно?» — написал в своем инстаграме Васильев.

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Специалист предлагает создать новую фэшн-основу на российском рынке модных брендов. Именно поэтому Васильев призвал своих фолловеров написать известные им бренды и модные магазины, чтобы устроить глобальное знакомство с российской индустрией моды.

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