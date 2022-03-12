«Дайте возможность продать»: Пригожин высказался о судьбе российской недвижимости за границей

По словам продюсера, он не понимает, куда делись хваленые европейские ценности.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Запад долгие годы заманивал россиян, предлагая вкладывать деньги в европейские банки, покупать ценные бумаги и недвижимость. Сейчас же все это могут просто забрать.

«Как такое возможно в цивилизованной европейской стране?! Где хваленые европейские ценности, демократия? Дайте возможность продать, а потом говорите: «Уходите отсюда». Иосиф Пригожин

По словам Иосифа Пригожина, наши частные и даже государственные средства вкладывались в иностранную экономику. Сейчас же в Европе любыми способами пытаются запретить все русское, сообщает «АиФ».

Напомним, что у Иосифа Пригожина есть недвижимость в Европе. Также он владеет квартирой в Дубае.

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