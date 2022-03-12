Поспешила в поездку: Анастасия Макеева отметилась в аэропорту

В последние дни многие российские звезды отправляются за границу. Так, из России уже улетели Алла Пугачева и Максим Галкин, Иван Ургант с семьей, Рената Литвинова и Земфира и другие. Отметилась в аэропорту и Анастасия Макеева.

В своем инстаграме звезда театра опубликовала снимок, на котором позирует с чемоданом на фоне аэропорта «Домодедово». Куда именно отправилась актриса, она не сообщила. Фанаты предполагают, что это может быть Анталья, где артистка бывает довольно часто.

Известно, что в Турции у Макеевой есть собственная квартира. Недвижимость на берегу моря актриса приобрела в прошлом году.

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