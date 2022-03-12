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«Ты умница»: молодой бойфренд Волочковой вслед за поклонниками заставил ее трепетать после концерта

Новый возлюбленный сопровождал артистку на гастролях.

«Ты умница»: молодой бойфренд Волочковой вслед за поклонниками заставил ее трепетать после концерта
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

46-летняя балерина Анастасия Волочкова не стала отменять свои концерты, в отличие от многих коллег, на фоне спецоперации России на Украине. Накануне артистка отправилась в Подмосковье, чтобы порадовать местную публику очередным выступлением. На гастролях ее сопровождал новый бойфренд, строитель Дмитрий.

После концерта расчувствовавшаяся Волочкова не смогла сдерживать эмоции и обратилась с монологом к поклонникам. Она поблагодарила публику за любовь и призналась, что уезжает с отличным настроением.

Возлюбленный тоже заставил балерину трепетать от избытка чувств. «Ты умница!», — произнес он ей, отчего Волочкова растаяла и засияла еще больше.

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