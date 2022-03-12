«Не собираюсь осуждать»: Пригожин объяснил, почему Пугачева и Галкин не заслуживают порицания

По словам продюсера, у каждого человека есть право выразить свое отношение к происходящему.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что в мире в последний месяц творится самое настоящее безумие. При этом он заметил, что многие просто не понимают о происходящем кругом.

«Зачем каждого отъехавшего из страны на несколько дней подозревать в предательстве? Как можно подозревать в этом Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Ивана Урганта? Не собираюсь никого осуждать. У каждого человека есть право выразить свое отношение к происходящему». Иосиф Пригожин

По словам Иосифа Пригожина, российское государство ведет себя демократично по отношению к своим гражданам. Он заметил, что никому не запрещено иметь двойного гражданства, открывать счета за границей, покупать квартиры за рубежом. Пригожин добавил, что Россия способствовала интегрированию своих граждан в мировую цивилизацию на законодательном уровне, сообщает «АиФ».

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин не так давно покинули страну. По слухам, они находятся в Израиле. При этом Пригожин и сам уезжал вместе с женой певицей Валерией на несколько дней в Израиль в гости к родным, но уже вернулся.

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