«Ребята, у меня трагедия»: Ольга Бузова сообщила крайне неприятную для себя новость

По словам певицы, в некоторых вопросах она ведет себя словно упертый козерог.

Певица и телеведущая Ольга Бузова в своем телеграм-канале сообщила, что у нее в жизни случилось неприятное известие.

«Ребята, у меня трагедия. Кто смотрит сериал «Бумажный дом», тот меня поймет. Я досмотрела все пять сезонов в прошлом году. Я не много смотрю сериалов. У меня даже компьютер появился только в прошлом году. Но мне если что-то нравится, то я как козерог упертый. Не могу остановиться. Я сильно себя от сериалов защищала». Ольга Бузова

По словам Ольги Бузовой, недавно вышли еще пять новых серий этого сериала. «В январе был микроотпуск на лыжах. Потом Африка, съемки. И я включила наконец-то эти пять серий. Осталась последняя серия. Я не могу не досмотреть», — заявила Ольга Бузова.

Напомним, что «Бумажный дом» — испанский сериал в жанре криминальной драмы. Премьера состоялась 2 мая 2017 года.

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