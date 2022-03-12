«Понты подростковые»: звезда «Ворониных» Волкова рассказала подробности жуткой аварии

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова рассказала в своем инстаграме страшную историю. Дело в том, что актриса случайно стала очевидцем жуткого ДТП.

«Группа подростков (17-18 лет), не справившись с управлением, перевернулась на полном ходу. Двое парней на чудо отделались ушибами, девочку же конкретно переломало. Водитель неопытный, ну, и вдобавок понты подростковые», — написала Волкова.

Глядя на все это, Екатерина задумалась о своем будущем. Дело в том, что ее дочь скоро станет подростком, и актриса переживает за ее жизнь.

«Мне страшно, если вот на таком кураже она окажется в машине, водитель которой лихачит и выпендривается, потому что чувствует себя королем мира. И это страшно. Я вообще не понимаю, как подростку можно подарить машину, особенно спортивную, особенно на полном «фарше», — добавила Волкова.

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