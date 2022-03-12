Несколько причин: почему актер Николаев оказался в психбольнице

Последние несколько лет в жизни актера не все так гладко.

Недавно звезда сериала «День рождения буржуя» Валерий Николаев загремел в психбольницу. Туда его доставили из полицейского участка, где он вел себя не совсем адекватно.

В полиции актер оказался тоже не случайно. Он нарушил запрет на вождение автомобилем. Срок лишения прав после ДТП в 2016-м у Николаева истекал в сентябре. А недавно он купил машину, причем в кредит, не удержался и сел за руль.

Эксперты считают, что причин пошатнувшей психики может быть несколько. Первая – это долги и кредиты актера, с которыми рассчитываться все сложнее.

Второе – взаимоотношения в семье. Недавно четвертая жена Николаева родила ребенка. А послеродовая депрессия может быть не только у женщин, но и у мужчин. Еще одна версия – актер потерял былую популярность. Теперь его не зовут на главные роли в кино и сериалы. Об этом пишет dni.ru.

Напомним, в этом сезоне Валерий Николаев принимал участие в проекте «Танцы со звездами», где доставлял немало хлопот своей партнерше и организаторам.

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