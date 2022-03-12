«Очень вовремя»: внук Пугачевой на фоне блокировки Instagram написал все, что думает

С момента начала спецоперации по защите Донбасса прошло две недели. И многие звезды за это время ни разу не вышли на связь, чтобы обозначить свою позицию. Более того, некоторые и вовсе поспешили покинуть страну. Улетела за пределы Родины и Алла Пугачева – предварительно, она находится в Израиле.

Ее родственники – Кристина Орбакайте, внуки Никита Пресняков и Дени Байсаров – до недавнего времени безмолвствовали. Но когда началась блокировка Instagram, вышли на связь. Все они поспешили объявить о том, что не хотят терять онлайн-публику и завели канал в Telegram

Чеченский внук Пугачевой не только дал ссылку, как это сделала его мама, но даже обратился к подписчикам.

«Ух… очень вовремя сделал канал. В такое время хочется, чтобы такие люди, как вы, которые понимают и разделяют мои взгляды и мировоззрение, остались со мной на связи. Сейчас, как никогда, чувствую, как важно быть окруженным комьюнити единомышленников. Я уверен в том, что мы с вами сильные и мы вместе со всем справимся», — написал внук Пугачевой.

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