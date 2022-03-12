«Чувствую себя супер!»: Клава Кока в кроп-топе и трендовых брюках сезона щегольнула осиной талией

Певица с утра пораньше позировала в спортзале.

25-летняя исполнительница хитов «Краш» и «Покинула чат» Клава Кока продолжает держать поклонников в курсе своих дел. Девушка регулярно выходит на связь в Сети, и на этот раз поспешила заглянуть в микроблог с утра пораньше.

Оказалось, Кока переключилась на спорт. И ей это нравится. Об этом красотка сообщила, щегольнув в спортзале осиной талией в кроп-топе и трендовых брюках-джогерах.

«Стала регулярно заниматься с тренером перед работой. Чувствую себя супер!», — написала девушка.

Ранее в спортзал зачастила другая знаменитость – экс-солистка шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова. Девушка практически ежедневно посещает тренировки и периодически берет с собой смартфон, чтобы снять там фотоприветы для поклонников.

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