Новое лицо: дочь Успенской изменилась до неузнаваемости

Много лет единственная дочь Любови Успенской жила в США. Артистка с трудом с ней ладила, а по возвращению наследницы в Россию и вовсе пыталась принудительно ее лечить. Теперь все самое худшее, похоже, позади. В доме королевы шансона наконец-то мир и согласие.

Накануне Успенская поделилась снимком, на котором позирует вместе с дочерью. Внимательные фанаты заметили, как сильно изменилась 32-летняя Татьяна Плаксина. Точеное лицо, ярко-выраженный скулы и брови, тонкий нос и пухлые губы.

«Таня вернулась из Европы, полная сил и творческих планов. Не сказал бы, что она собирается покорять шоу-бизнес: Тане неинтересно петь модные хиты, которые понравятся всем. Пока она ищет себя, и главное, что ей это нравится, да и мама счастлива», — рассказал «Комсомольской правде» концертный директор Успенской Александр.

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