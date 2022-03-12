Не до сна: прикрываясь простынкой, Наталья Рудова запечатлела себя в постели

Актриса рано проснулась, чтобы оповестить своих подписчиков о важном.

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова уже в Москве. Она участвовала в шоу «Звезды в Африке», премьера которого состоялась в конце зимы на ТНТ, но, видимо, уже вылетела с проекта и не скрывает этого.

Сейчас красавица наверстывает упущенного общение с фолловерами в Сети, которое было невозможно на другом континенте. И на новых кадрах показала себя в постели. Прикрывшись простынкой, звезда позировала себе для селфи. При этом, Рудова напомнила, что она завела новые аккаунты в других социальных сетях, чтобы оставаться на связи после блокировки Instagram.

Напомним, многие знаменитости поспешили оповестить свою многочисленную аудиторию в Instagram, что остаются на связи в других социальных сетях. Кто-то выбрал Telegram, кто-то восстановил свой профиль во «Вконтакте».

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