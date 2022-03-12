Кадры из салона самолета: изменившийся Павел Прилучный улетел из Москвы

Павел Прилучный улетел из Москвы. В своем инстаграме актер опубликовал кадры из салона самолета, на которых поспешил объяснить фанатам, что направляется в Красноярск. Цель визита главный «мажор» страны не назвал, но поклонники предположили, что Павел отравился на съемки.

При этом фанаты отметили, что Прилучный изменился – он похудел и стал выглядеть значительно моложе. В чем причина такого преображения – остается загадкой. Возможно, это необходимо для новой роли, а может быть, к похудению актера подтолкнули изменения в личной жизни.

В последнее время Павел стал гораздо больше времени проводить с Агатой Муцениеце, которая родила ему сына и дочь. В то же время «папина дочка» Мирослава Карпович, с которой у актера был роман, недавно заговорила о предательстве.

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