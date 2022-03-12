Миллиардер живет как нищеброд: откровения подруги Илона Маска

Илон Маск – самый богатый человек планеты. Его состояние оценивают в 268 миллиардов долларов. При этом, по словам канадской певицы Граймс, с которой Маск жил с 2018 года и расстался в прошлом сентябре, миллиардер живет более чем скромно.

Он ютится в сборном домике площадью 37 квадратов в Лос-Анджелесе, стоимость которого не превышает 40 тысяч долларов (5 млн 320 тысяч рублей). При этом Илона совершенно не смущает матрас с дыркой и однотипная еда.

«Доходило до того, что я ему говорила: может, не будем жить в этом совершенно небезопасном доме за 40 тысяч долларов? Где соседи типа нас снимают на видео, никакой охраны, и мне восьмой день подряд приходится питаться арахисовым маслом?» — рассказала Граймс в интервью журналу «Vanity Fair».

Добавим, недавно у Граймс и Маска родился второй ребенок. Дочку родила суррогатная мать. Для миллиардера этот малыш стал седьмым.

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