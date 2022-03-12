«Люди не умеют просто жить»: Боярская попыталась объяснить сыну, почему его каникулы пройдут дома

Елизавета Боярская с грустью рассказала, что не знает, чего ожидать в будущем.

Елизавета Боярская откликнулась на закрытие Instagram в России философским постом. В нем актриса попыталась понять простоту и в то же время мудрость детского мышления.

«Пару дней назад шли с сыном из школы, разговаривали про каникулы, он спросил меня, поедем ли мы куда-нибудь летом? Я попыталась объяснить, почему нет. Тогда он спросил меня: «Мам, а почему нельзя просто жить?»

Мудрый вопрос ребенка. Я не нашлась что ответить, растерялась. Потом сформулировала, правда не вслух: «Люди не умеют просто жить, так и не научились». Хотя… пролистала свою ленту Instagram и поняла, что вот она — прекрасная, счастливая жизнь, с большим количеством ярких событий, путешествий, каких-то простых, но важных мелочей, с лицами любимых людей.

И я благодарю вас, друзья, что все это время вы были рядом со мной. А дальше, одному только Богу известно, что будет дальше. Молиться и помогать тем, кому сейчас хуже, чем тебе. Мира нам всем и терпения», — написала Боярская.

Отметим, что коллега Елизаветы Боярской актриса Ксения Алферова ранее сказала, что закрытие Instagram – это благо для россиян, слишком много зла в нем в последнее время. Экс-муж ведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров того же мнения, он считает, что такие площадки необходимо запрещать на территории РФ.

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