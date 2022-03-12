«Долго не хотела говорить об этом»: экс-жена Аршавина рассказала страшное

В последнее время экс-жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина буквально каждый день удивляет пользователей Сети. После долгого отсутствия в инстаграме, она активизировалась.

Ранее многодетная мама сообщила о том, что у нее сифилис третьей стадии. Позже она сделала пластическую операцию на нос. Результат пока не окончательный, предстоит еще одно хирургическое вмешательство. Теперь же Алиса начала обвинять во всех своих проблемах собственную мать.

больше по теме Алиса Казьмина обвинила мать в злоупотреблении запрещенными веществами Бывшая жена Андрея Аршавина уверяет, что нельзя отдавать ее детей собственной родительнице.

«У ребенка выявили отравление психотропными… Мама уже давно наркоманка, да еще и в пенсионном возрасте… Я очень долго не хотела об этом говорить, но это так. Она не приехала ни разу ни к детям, ни ко мне больной. Я считаю, что бабушка просто опасна для общества и внуков. Очень противно. Она продолжает, не останавливаясь, гавкать. Я очень разочарована, не знаю, куда от нее убежать с дочками», — написала Казьмина в инстаграме.

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