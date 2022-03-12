Сочная куриная грудка: быстро и вкусно
Видео
Приколы с Марией Ароновой, которые отвлекут от тревожных новостей
Видео

Не родила: у беременной Алены Рапунцель на десятом месяце начались проблемы со здоровьем

Экс-звезда «Дома-2» пожаловалась на самочувствие.

Не родила: у беременной Алены Рапунцель на десятом месяце начались проблемы со здоровьем
Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель ждет второго ребенка. Она должна была родить еще 7 марта, но прогнозы врачей не сбылись. Начался десятый месяц беременности, но никаких предвестников скорой встречи с малышом будущая мама не ощущает.

Более того, в ночь на 12 марта у беременной Рапунцель ухудшилось здоровье. Об этом красавица сообщила подписчикам в соцсети.

«У меня просто адски разболелся зуб. Просто невероятно. Что делать? Я бы тоже хотела роды, но разболелся зуб…», — написала девушка.

Алена Рапунцель жалуется на самочувствие. Фото: t.me/familyalena

Учитывая, что в ее положении многое противопоказано, она начала помогать себе сама, подручными средствами.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Алена Рапунцельзвезда "Дома-2"Новости googleновости шоу-бизнеса