Жили раздельно: сестра Градского разоблачила его вдову

Александр Градский умер в конце прошлого года. Последние 17 лет музыкант жил вместе с молодой избранницей Мариной Коташенко, которая родила ему двоих сыновей. Официальный союз с ней артист зарегистрировал буквально за месяц до своей смерти.

А недавно выяснилось, что последние семь лет пара жила в гостевом браке. Об этом рассказала сестра звезды Наталья Градская.

«Тем не менее они прожили 17 лет. Правда последние 7 лет раздельно. Саша в московской квартире, Марина с детьми за городом. Она привозила детей к нему, сама приезжала на выходные. Иногда он наведывался на дачу», — цитирует Наталью Градскую журнал «Коллекция караван историй».

Также Наталья сообщила, что в последние дни жизни с Градским была рядом не Марина, а сиделка по имени Ольга, которую порекомендовала бывшая жена музыканта.

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