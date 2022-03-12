«От этих людей зависит, какой будет наша страна»: Собчак объявила, что бесплатно поможет бизнесменам

С учетом того, сколько стоят услуги Ксении Анатольевны, это с ее стороны, действительно, широкий и щедрый жест.

Телеведущая и блогер Ксения Собчак, как и многие другие соотечественники, со счета сбилась от количества западных санкций, которые в отношении России ввели многие страны мира. И приняла решение оказать поддержку землякам-бизнесменам.

В своем Instagram-аккаунте Ксения Собчак объявила, что запускает бесплатную программу по поддержке местных предпринимателей.

«Учитывая беспрецедентные санкции в отношении России (воистину — живем в учебнике истории) я решила запустить программу поддержки российского предпринимательства в это непростое время. Здесь, а дальше — в других незаблокированных соцсетях — буду делиться контактами и бесплатно рекламой их бизнеса. В сложившихся реалиях от этих людей, от их бизнеса зависит, какой будет наша страна, что станет с нашей экономикой», — написала Собчак.

С учетом того, что основным источником доходов Собчак давно стала реклама в Интернете, для нее это, действительно, щедрый жест. Отметим, что в 2021 году ее заработок, по данным Forbes, составил 4,7 миллиона долларов (345 миллионов рублей по курсу лета-2021). Большую часть из них ей принесли соцсети, в том числе — реклама брендов в Instagram и на YouTube.

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