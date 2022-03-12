Лучший подарок: Бородина купила квартиру в Москве за 30 млн рублей

Теперь у телеведущей четыре объекта недвижимости.

На днях Ксения Бородина отметила свой 39-й день рождения. К празднику готовилась давно, но ввиду определенных обстоятельств, вечеринку пришлось сократить. Праздновали и поздравляли – самые близкие подруги, всего 15 человек, которые буквально засыпали звезду дорогими презентами от известных брендов.

Но самый лучший подарок Ксения сделала себе сама. Она купила квартиру в одном из тихих районов Москвы. Дом с историей, прекрасные соседи, высокие потолки – все, как мечтала. Стоимость недвижимости – 30 миллионов рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Добавим, новое жилье стало четверным объектом недвижимости Ксении. У нее уже есть дом в элитном поселке недалеко от Москвы, а также две квартиры в столице.

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