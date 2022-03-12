Крид всплакнет: Валя Карнавал подчеркнула пышные прелести розовым топом

20-летняя Валентина Карнаухова, прославившаяся как Валя Карнавал, смогла за непродолжительную карьеру в шоу-бизнесе стать одной из ярких звезд современности. Она строила любовь с Егором Кридом, но первой разорвала отношения, повздорила с Ларисой Долиной, но от этого лишь выиграла, став еще популярнее.

Поэтому неудивительно, что в ее Instagram-аккаунте миллионы подписчиков. Ради них красотка вышла на связь из Африки, где участвует в шоу на выживание. Она запечатлелась в чем была, напомнив, как выглядит, перед блокировкой соцсети в России, которая вот-вот произойдет.

Карнавал подчеркнула пышные прелести розовым кроп-топом. Серые джогеры ей явно уже великоваты – на съемках проекта она много голодает от нехватки еды. Постройневшая Валя вряд ли кого-то оставила равнодушной, и даже Егор Крид явно пожалеет, что потерял такую красотку.

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