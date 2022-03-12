«Мало кому присуща!»: Хакамада назвала привычку, которая качественно изменила ее жизнь в лучшую сторону

Бывший кандидат в президенты, политик, а ныне популярный коуч Ирина Хакамада назвала одну привычку, которая качественно изменила всю ее жизнь.
Эта привычка – не просто читать художественную литературу, а буквально примерять шкуру героев произведений, их эмоции и чувства на себя, выуживая из этого жизненные уроки и эксперименты. Ирина Хакамада таким образом как бы учится на чужих ошибках.
«Эта привычка мало кому присуща! Научить этой привычке невозможно», — заметила знаменитость.
Ранее Ирина Хакамада рассказала, что сейчас ей помогает держаться на плаву ее особенная дочь Маша, которая из-за синдрома Дауна является вечным ребенком при ней.
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