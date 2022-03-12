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«Скучала…»: 75-летняя Тарасова в инвалидном кресле впервые после продолжительной болезни появилась на катке

Заслуженный тренер фигуристов отказалась от макияжа.

«Скучала…»: 75-летняя Тарасова в инвалидном кресле впервые после продолжительной болезни появилась на катке
Татьяна Тарасова. Фото: Global Look Press

Наставница чемпионов по фигурному катанию Татьяна Тарасова долгое время находилась под наблюдением врачей. Еще прошлой осенью у нее возникли проблемы со здоровьем, ее даже госпитализировали в стационар, куда она потом опять возвращалась не раз в наступившем году.

Восстановившись после болезней, заслуженный тренер первым делом поспешила на работу – туда, где ваяла чемпионов.

«Сегодня на катке. Скучала…», — сообщила Тарасова, позируя в инвалидном кресле с коллегами на ледовой арене. Наставница при этом отказалась от макияжа.

Татьяна Тарасова. Фото: instagram.com/t.a.tarasova/

Татьяна Анатольевна уже несколько лет не может передвигаться самостоятельно и вынуждена пользоваться коляской. Поскольку в 2013 году перенесла серьезную операцию, связанную с заменой позвонков.

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