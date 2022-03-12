«Порадую вас напоследок своей красотой»: Рудова в крошечном бра и джинсах не по размеру блеснула формами

Актриса Наталья Рудова вернулась в Москву ил Лимпопо, где участвовала в экстремальном шоу «Звезды в Африке», премьера которого уже состоялась на ТНТ. За время своего пребывания на другом континенте красотка смогла сохранить форму, которой достигла за много месяцев похудения.

И решила в преддверии блокировки Instagram, что ее последними публикациями должны стать кадры, демонстрирующие ее красоту. Рудова засняла себя в белом крошечном бра и джинсах, ставших ей большими и буквально сползающих с бедер, как она обычно поступала, когда хвасталась фигурой.

«Порадую вас напоследок своей красотой, зря худела что ли», — написала звезда. Точеная талия, за которую Рудова «сражалась» с собой всю осень, осталась все такой же идеальной, хейтерам на зависть.

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