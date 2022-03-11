Собчак в черном «похоронном» платке и с хитрой улыбкой на лице сделала заявление

Ведущая так и не говорит, где скрывается от публики.

Ксения Собчак покинула пределы России вместе со своим сыном Платоном от первого мужа Максима Виторгана. При этом нынешний супруг ведущей Константин Богомолов остался в стране и продолжил работу в Театре на Малой Бронной.

Светская львица рассказала широкой публике, что летит с ребенком в Турцию на отдых. Однако россияне смогли сфотографировать ее в израильском аэропорту. Собчак никак не стала комментировать эту информацию, как и опровергать данный факт, и продолжила работу из «отпуска», сохраняя активность в социальных сетях.

В своей последней публикации в Instagram она предстала в неожиданном образе — в черном платке, какие обычно надевают на похороны, но с хитрой улыбкой на лице.

«Друзья, все. Официально: в 00 часов 14 марта «Инстаграм» по требованию РКН блокируют на территории Российской Федерации. Нам дают немного времени на сохранение фото, видео, на «попрощаться».

Я обойдусь без долгих речей — просто благодарна каждому из 9 млн за то, что моя страница была вам интересна, за мой ежедневно взрывающийся директ, за то сообщество, которое сформировалось за эти годы. А сейчас я лучше поделюсь с вами чем-то нужным.

Лайфхак — заходите на страничку своего профиля в «Инстаграме», нажимайте в правом верхнем углу на полосочки (настройки), там выбирайте пункт «Моя активность», а затем «Скачать информацию». На указанную вами почту придет файл-копия вашего аккаунта. Ну внукам там показать или что, вдруг вам это важно», — заявила Собчак.

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