«Пятничный вечер. Семейная встреча»: Иосиф Пригожин вместе с Валерией приехали в гости к внучке

Звездный продюсер собрал близких родственников за игрой с малышкой Селин.

Среди последних публикаций личного микроблога мужа певицы Валерии – Иосифа Пригожина – появилась запись, в которой знаменитость запечатлел свою большую семью. Звездой ролика стала внучка Валерии – Селин Шульгина.

Иосиф Пригожин показал дочь младшего сына Валерии. Селин Шульгина подросла и стала более общительная. Малышка с золотыми кудрями обожает показывать свой характер. Поклонники Селин видят в девочке задатки актрисы.

«Пятничный вечер. Москва. Семейная встреча. Селинка, передай привет! Вот мое солнышко. Помаши ручкой, Селин! Привет-привет!», – обратился к внучке Валерии и своим поклонникам продюсер.

Вот только Селин не стала передавать приветы. Внучка Валерии показала язык и демонстративно покачала головой.

«Как повезло Селинке с дедом», «Такие все милые», «Какая девочка уже большая», «Обожаю вашу семью», «Селинка такая хорошенькая», – восхитились семьей Пригожина поклонники.

Напомним, ранее Иосиф Пригожин опубликовал фотографии с семейных посиделок в Израиле. Продюсер показал свою маму, которую навестил вместе с Валерией.

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