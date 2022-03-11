«Все ок»: Ксения Бородина рассказала о своем отношении к свекрови

Телеведущая после расставания с мужем Курбаном Омаровым не перестает поддерживать связь с его мамой.

Бывшая жена бизнесмена Курбана Омарова — Ксения Бородина — развелась еще в августе прошлого года. После этого знаменитость старается не контактировать с бизнесменом и отцом младшей дочери Теоны.

Одна из поклонниц Бородиной поинтересовалась, как обстоят дела в отношениях Ксении и ее свекрови. Раньше мать Курбана Омарова — Шуанет Гаджиева — хорошо относилась к невестке и поддерживала с ней близкие отношения.

Однако поклонникам было непонятно, как изменились отношения свекрови и невестки после развода Бородиной и Омарова.

«Сегодня как раз списывались, все ок», — успокоила фолловеров Бородина.

А к новой возлюбленной бывшего мужа Ксения относится с иронией. Она написала в своем микроблоге об избраннице экс-возлюбленного:

«Ребят, я на это хайпожорство смотрю только с улыбкой».

Напомним, недавно у Ксении Бородиной был день рождения. На 39-летие телеведущая подарила себе новую квартиру в Москве. Знаменитость привыкла вкладывать деньги в недвижимое имущество, а не в дорогие автомобили.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.