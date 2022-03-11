«Подумать не мог, что окажется пророческой»: Марк Тишман напомнил, что еще в 2019-м описал вот это все

Выпускник «Фабрики звезд» Марк Тишман, узнав о скорой блокировке Instagram, поспешил рассказать своим поклонникам, что в своей песне «Лица» 2019 года он описывал схожие события.
«Когда закроют все банки,
Когда вырубят интернет,
Когда закончится нефть,
Когда выключат свет,
Когда исчезнут все фото
Из «Инстаграма»,
Нас перестанут делить по городам и странам,
Когда не станет никто никуда торопиться,
Мир откроет свою историю на последней странице,
Там не будет слов —
Там будут лица…» — звучит в песне Марка Тишмана.
Артист сам удивился тому, что выступил в роли своеобразного прорицателя.
«Когда писал эту песню, и подумать не мог, что так скоро она окажется пророческой», — признался он своим фолловерам.
«Да, никто не мог подумать… Пророческая оказалась песня», «Ты Ванга, Марк», «Марк! Сочиняйте уже весеннее позитивное! Песня глубокая, но все пройдет, пройдет и это», «В последние дни несколько раз эту песню вспоминала», — откликнулись на слова Тишмана люди.
Ранее мы писали об Антоне Шастуне, январское интервью которого с Даней Милохиным тоже сейчас вспоминают люди. Комик в беседе с блогером говорил о закрытии соцсетей и TikTok, Instagram и даже McDonald’s.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.