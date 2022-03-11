«Получился зрелищным и захватывающим»: Дана Борисова поделилась новыми подробностями боя с Екатериной Диденко

Телеведущая Дана Борисова разместила в личном микроблоге фотографию после боя с Екатериной Диденко. А также знаменитость рассказала о проплаченной массовке ее соперницы.

Борисова и Диденко подогревают интерес к своей схватке на ринге. А пока запись боя блогеров не опубликована, знаменитости продолжают сражаться в информационной борьбе.

«Если бесконечно трепать в постах и сториз тему своих мнимых побед и собственной крутости, от этого реальных побед и подвигов не прибавится. И если видео со своей поддержкой тебе записала сама балерина Волочкова, Катя, это тоже далеко не показатель», — рассказала Дана Борисова в личном микроблоге.

«Короче, бой получился зрелищным и захватывающим, эфир седьмого апреля. И, уверяю, вы не будете им разочарованы. Кстати, не менее увлекательным стало и выяснение отношений моих подруг и проплаченной массовки фанатов Екатерины», — призналась Борисова.

Напомним, ранее Дана Борисова рассказала, что не хватала Екатерину Диденко за волосы во время боя.

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