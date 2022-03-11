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Асмус одним фото со своими прелестями точно обрисовала ситуацию с Instagram

Кристина Асмус, как и многие звезды, взгрустнула из-за его предстоящего закрытия.

Асмус одним фото со своими прелестями точно обрисовала ситуацию с Instagram
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Роскомнадзор по распоряжению Гепрокуратуры 14 марта закроет Instagram. Соцсеть признали экстремистской. Многие российские звезды откровенно грустят по этому поводу, ведь для них эта площадка была не только способом общения с поклонниками, но и хорошим источником доходов.

Ольга Бузова, к примеру, даже расплакалась, когда узнала, что ее аккаунт в Instagram скоро будет неактивен. Она в очередной раз подчеркнула, что не накручивала подписчиков никогда.

А вот Ксения Алферова, напротив, заявила, что блокировка сети — это благо для всех, ведь здесь люди стали слишком агрессивно себя вести.

Кристина Асмус обозначила свою позицию в свойственной ей манере, выставив в аккаунт фото в прозрачном платье, намекнув, что ситуация выглядит так, как ее пятая точка.

Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

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