Асмус одним фото со своими прелестями точно обрисовала ситуацию с Instagram

Роскомнадзор по распоряжению Гепрокуратуры 14 марта закроет Instagram. Соцсеть признали экстремистской. Многие российские звезды откровенно грустят по этому поводу, ведь для них эта площадка была не только способом общения с поклонниками, но и хорошим источником доходов.
Ольга Бузова, к примеру, даже расплакалась, когда узнала, что ее аккаунт в Instagram скоро будет неактивен. Она в очередной раз подчеркнула, что не накручивала подписчиков никогда.
А вот Ксения Алферова, напротив, заявила, что блокировка сети — это благо для всех, ведь здесь люди стали слишком агрессивно себя вести.
Кристина Асмус обозначила свою позицию в свойственной ей манере, выставив в аккаунт фото в прозрачном платье, намекнув, что ситуация выглядит так, как ее пятая точка.
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