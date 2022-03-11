Асмус одним фото со своими прелестями точно обрисовала ситуацию с Instagram

Кристина Асмус, как и многие звезды, взгрустнула из-за его предстоящего закрытия.

Роскомнадзор по распоряжению Гепрокуратуры 14 марта закроет Instagram. Соцсеть признали экстремистской. Многие российские звезды откровенно грустят по этому поводу, ведь для них эта площадка была не только способом общения с поклонниками, но и хорошим источником доходов.

Ольга Бузова, к примеру, даже расплакалась, когда узнала, что ее аккаунт в Instagram скоро будет неактивен. Она в очередной раз подчеркнула, что не накручивала подписчиков никогда.

А вот Ксения Алферова, напротив, заявила, что блокировка сети — это благо для всех, ведь здесь люди стали слишком агрессивно себя вести.

Кристина Асмус обозначила свою позицию в свойственной ей манере, выставив в аккаунт фото в прозрачном платье, намекнув, что ситуация выглядит так, как ее пятая точка.

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