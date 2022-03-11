«Мы Ирку Шейк тут отстояли и себя отстоим»: россияне устроили в аккаунте Цукерберга «гагачат»

Под снимком Марка Цукерберга и его жены Присциллы образовался целый форум с комментариями.

В эту пятницу, 11 марта, стало известно, что компания Meta приняла решение не блокировать в Instagram комментарии с призывами к насилию против российских военнослужащих.

Российские пользователи после этого моментально пришли в аккаунт владельца компании Марка Цукерберга и устроили там настоящий «гагачат».

Подписчики оставляют комментарии в виде песен на русском языке, стихов Александра Пушкина, поют чуть ли не хором «Катюшу» и пишут язвительные отзывы под последней публикацией Цукерберга от 25 февраля. В этот день он поздравлял жену Присциллу Чан с днем рождения.

«Марк, кажется, тебе нужен рецепт русских пирогов. Ты голоден, просто поешь», «Ну что? Начнем! Мы Ирку Шейк тут отстояли и себя отстоим!», «Русские, запевай Катюшу!» — высказываются в Сети.

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