«Каждый день люди умирают»: Муцениеце оправдалась за свое беззаботное поведение в нынешнее время

Актриса считает, всегда что-то в мире происходит плохое и нельзя из-за этого падать духом.

Агата Муцениеце еще в начале спецоперации России на Украине заявила своим поклонникам, что и дальше будет в социальных сетях публиковать развлекательный контент. А тем, кому это не нравится, могут отписаться.

Экс-жена Павла Прилучного посчитала, что артисты для этого и нужны — радовать людей, когда им тяжело. Судя по поведению знаменитости, этот момент все-таки беспокоит ее. Поскольку она вновь решила оправдаться перед поклонниками.

Она увидела пост Ирены Понарошку, которая написала из Таиланда, что поводы для несчастья найдутся всегда.

«Каждый день люди умирают, страдают от каких-то болезней, и что-то я не видела, чтобы все убивались по этому поводу. Вы не подумайте, что у меня какая-то позиция не такая… Я против смертей. Но если ты сделаешь себя несчастным в это время, просто станет еще одним несчастным человеком больше», — сказала Агата Муцениеце на видео в stories Instagram.

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