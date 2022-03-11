Отвязное ограбление: ТНТ покажет комедию «Яйцо Фаберже»

Фильм рассказывает о компании друзей, застрявших в маленьком городке, но мечтающих о большем.

В ближайшее воскресенье, 13 марта, на ТНТ состоится премьерный показ комедии «Яйцо Фаберже».

В основе сюжета — история о компании друзей, которые решаются на дерзкое ограбление, чтобы воплотить в жизнь свою мечту.

Они планируют украсть из краеведческого музея подарок олигарха — Яйцо Фаберже в обмен на гонорар в три миллиона рублей.

Компания неудачников составляет план похищения, основываясь на увиденном в голливудских фильмах. Казалось бы, все просчитано до мелочей. И план должен сработать!

В комедии «Яйцо Фаберже» снялись Николай Наумов, Юрий Стоянов, Максим Лагашкин, Ольга Виниченко и другие.

«На сегодня уже снято так много кино про ограбления, что их уже нельзя смотреть с серьезным лицом — наши герои, наоборот, принимают увиденное в фильмах за чистую монету, потому у них и начинаются проблемы, за которыми нельзя наблюдать без улыбки. Так или иначе, «Яйцо Фаберже» рассказывает про то, что, если есть хоть малейший шанс осуществить мечту, за него надо цепляться», — сказал креативный продюсер картины Максим Паршин.

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