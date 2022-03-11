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«Пора, пора!»: Александр Олешко порадовался предстоящей блокировке Instagram

Известный шоумен Александр Олешко высказался на острую тему.

«Пора, пора!»: Александр Олешко порадовался предстоящей блокировке Instagram
Александр Олешко. Фото: instagram.com/oleshkoaleksandr/

Актер и телеведущий Александр Олешко прокомментировал главную новость последних часов.

В России с ночи этой пятницы, 11 марта, будет ограничен доступ к популярной социальной сети Instagram.

«Пора, пора! Никакой трагедии в этом нет. Найдемся «ВКонтакте»! Главное — не потерять себя! Главное — не потерять в себе человека! Главное — не потерять совесть, честь, достоинство!» — написал Александр Олешко на своей странице в Instagram.

Публикацию он сопроводил картинкой с надписью «Выметайтесь», которая обыгрывает название компании Meta, которой принадлежит Instagram.

Александр Олешко приветствует блокировку Instagram
Александр Олешко приветствует блокировку Instagram. Фото: instagram.com/oleshkoaleksandr/

Интересно, что не все селебрити радуются блокировке социальной сети. Многие с грустью прощаются со своей аудиторией, благодаря ее за общение на протяжении нескольких лет.

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