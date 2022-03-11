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«Я боюсь его уронить»: Мария Горбань запечатлела нежности своих деток

Старшая дочь актрисы понянчилась со своим братиком.

«Я боюсь его уронить»: Мария Горбань запечатлела нежности своих деток
Мария Горбань. Фото: Instagram.com/gorban_masha

Бывшая телеэкранная жена Дмитрия Нагиева — Мария Горбань – разместила в личном микроблоге ролик, в котором ее дочь Стефания покачала на руках братика Нилана. Примечательно, что наследница артистки переживает, что не справится с обязанностями старшей сестры.

Горбань в кофейном джемпере подержала малыша Нилана на руках. Сын наследницы в фисташковой кофточке внимательно разглядывал лицо любимой родительницы. А потом мальчика взяла к себе его старшая сестра Стефания.

Мария Горбань поинтересовалась у старший дочери, удается ли ей справляться с малышом.

«Как тебе быть старший сестрой?» — спросила Мария у своей наследницы.

Стефания и Нилан
Стефания и Нилан. Фото: Instagram.com/gorban_masha

Стефания с круглыми глазами с трудом держала на руках подросшего братика.

«Я боюсь его уронить», — призналась дочь Горбань.

Напомним, ранее Мария Горбань похвасталась интерьером в новом особняке. Звезда сериала «Кухня» сделала ремонт в белых тонах. Также артистка использовала минималистичный стиль для своего дома. Пол актрисы сделан из ламината под дерево.

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дочь СтефанияЗвездные детиМария ГорбаньНилан Зоткинреальные родители