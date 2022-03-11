«Скоро я покину заграницу»: Семен Слепаков заявил, что не собирался эмигрировать

Артист разместил ироничный ответ тем, кто осудил его за поездку за рубеж.

Сценарист и продюсер Семен Слепаков попросил не удивляться тех, кто встретит его в Москве. Знаменитость убедил, что не покидал Россию навсегда.

Напомним, недавно Слепаков улетел из России. Артиста упрекнули за его желание эмигрировать.

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Однако Слепаков собрался возвращаться на Родину. Семен отметил, что никогда не отчитывался за свои заграничные поездки. Поэтому никому и не сообщил о недавнем отлете из страны.

«Пишут, что Семен Слепаков «покинул Россию». «Тайно». «Без объяснений». «Не пояснив цель поездки». Ну да, раньше, когда я покидал Россию, я же это делал явно, с объяснениями, и пояснял цель поездки всем. Всегда предупреждал «Комсомольскую правду», а тут вдруг такой сбой в коммуникации. Так вот, чтобы впредь не было недоразумений, уведомляю, что скоро я покину заграницу. Так же тайно и не поясняя цель поездки. В общем, если вдруг увидите меня в Москве — не падайте в обморок от удивления», — написал Слепаков в личном микроблоге.

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