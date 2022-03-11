«К работе готов»: Максим Галкин в белой рубашке и галстуке запечатлелся в гримерке

Популярный телеведущий Максим Галкин впервые за долгое время вышел на связь с поклонниками.

Известный шоумен и пародист Максим Галкин после долгой паузы записал и разместил видео в сторис своего микроблога.

В кадре муж певицы Аллы Пугачевой предстал в белой рубашке и галстуке. Судя по всему, Максим Галкин находился в момент записи видео в гримерной комнате.

В кадр попал накрытый разными блюдами стол, вешалка с костюмами. Максим Галкин дал понять, что он готовится выйти на сцену.

«К работе готов! Напоминаю, что есть телеграм-канал на случай закрытия Instagram. Можно подписаться по ссылке», — сказал в кадре Максим Галкин.

Он не стал сопровождать публикацию геотегом. Поэтому нельзя сказать точно, вернулся артист в Россию или же продолжает находиться в Израиле.

больше по теме СМИ узнали, в какой стране находится Иван Ургант с семьей По некоторым данным известный телеведущий Иван Ургант покинул Россию несколько дней назад.

Можно предположить, что Максим Галкин дал концерт в этой стране.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.