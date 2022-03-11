«К работе готов»: Максим Галкин в белой рубашке и галстуке запечатлелся в гримерке

Известный шоумен и пародист Максим Галкин после долгой паузы записал и разместил видео в сторис своего микроблога.
В кадре муж певицы Аллы Пугачевой предстал в белой рубашке и галстуке. Судя по всему, Максим Галкин находился в момент записи видео в гримерной комнате.
В кадр попал накрытый разными блюдами стол, вешалка с костюмами. Максим Галкин дал понять, что он готовится выйти на сцену.
«К работе готов! Напоминаю, что есть телеграм-канал на случай закрытия Instagram. Можно подписаться по ссылке», — сказал в кадре Максим Галкин.
Он не стал сопровождать публикацию геотегом. Поэтому нельзя сказать точно, вернулся артист в Россию или же продолжает находиться в Израиле.
Можно предположить, что Максим Галкин дал концерт в этой стране.
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