Алиса Казьмина обвинила мать в злоупотреблении запрещенными веществами

Экс-модель Алиса Казьмина, которой диагностировали аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух, пожаловалась на свою родительницу. Знаменитость объяснила, почему ее матери нельзя доверять детей.

Отметим, что близкая родственница Казьминой собиралась забрать у Алисы детей. А саму журналистку отправить в психиатрическую больницу.

Вот только Алиса уверяет, что это ее маме нужна помощь. Поскольку Казьмина может доказать зависимость родительницы.

«У ребенка, кстати, тоже выявили отравление психотропными. И сейчас, естественно, маме проще призвать вас и всю массу к тому, чтобы принудительно положить меня на лечение… Жаль, что вы так слепо верите женщине, которая готова кричать на всю страну, лишь бы упечь дочь в психушку», — заявила Алиса.

«Мама уже давно наркоманка, это, к сожалению, так, да еще и в пенсионном возрасте. Видимо, по-другому с детьми сидеть не может. Есть скрины, где она пишет барыгам, которые ей все привозят!» — дополнила журналистка в личном микроблоге.

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