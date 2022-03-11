Из огненного в платиновый блонд: Джиджи Хадид обновила цвет волос

Сестра Беллы Хадид – Джиджи Хадид – решила изменить имидж и вернуть свой цвет волос. Знаменитость опубликовала кадры обновленной шевелюры в своем микроблоге.

Джиджи не так давно ходила с огненным цветом волос. Такую прическу бывшая возлюбленная исполнителя Зейна Малика сделала после долгих лет одного и того же имиджа.

У американской звезды палестинского происхождений пшеничные волосы. Но Хадид перекрасила их в темный оттенок рыжего.

Однако на прошедших неделях моды Джиджи уже появлялась на подиуме с осветленными прядями. После знаменитость заметили в аэропорту Нью-Йорка с полностью обесцвеченными локонами.

К слову, натуральный цвет волос Джиджи Хадид – светло-русый. Сейчас же у модели шевелюра стала немного светлее природного цвета.

Напомним, ранее Джиджи Хадид вместе с сестрой вышли на подиум Versace с обесцвеченными бровями. Модели продемонстрировали новый тренд, при котором создается эффект отсутствия бровей на лице.

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